Конфликт в Донбассе невозможно разрешить законами, заявил лидер партии Зеленского

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Глава партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, заявил, что Донбасс и Крым невозможно вернуть Украине на законодательном уровне, передает «Коммерсантъ».

Разумков уверен, что возвращение территорий Крыма и Донбасса – одна из ключевых проблем в стране.

По его словам, вопрос будет обсуждаться в Верховной Раде, однако это невозможно решить на уровне законов.

«Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть» — добавил Разумков.

Ранее глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке.