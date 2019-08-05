Конфликт в Донбассе невозможно разрешить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, заявил, что Донбасс и Крым невозможно вернуть Украине на законодательном уровне, передает «Коммерсантъ».
Разумков уверен, что возвращение территорий Крыма и Донбасса – одна из ключевых проблем в стране.
По его словам, вопрос будет обсуждаться в Верховной Раде, однако это невозможно решить на уровне законов.
«Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть» — добавил Разумков.
Ранее глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке.