США пояснили суть новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции Вашингтона не распространяются на госкомпании, передает РИА «Новости».

С таким разъяснением выступил минфин страны.

В ведомстве уточнили, что утвержденные рестриктивные меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния. Помимо этого, американским банкам разрешается покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

Указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.