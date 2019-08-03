Зеленский: глава офиса Богдан может уйти в отставку в любой момент

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Богдан момент уйти в отставку в любой момент. Об этом передает РИА «Новости».

Как известно, Зеленский уже подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

По словам украинского лидера, глава офиса президента готов покинуть пост в любое время.

«Когда общество хочет», — уточнил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что информация об уходе с должности Богдана является «слухами».