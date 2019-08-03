Госдеп официально объявил о санкциях против России

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Американский Госдеп заявил, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей будет введен через 15 дней, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению, сюда войдут запрет американским банкам приобретать на первичном рынке госдолг России не в рублях, ужесточение лицензирования при продаже России некоторых технологий и товаров. Также Вашингтон будет неодобрительно относиться к кредитам России, предоставляемым международными организациями.

Уточняется, что ограничения продлятся как минимум год.

Ранее СМИ рассказали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.