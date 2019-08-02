НАТО прокомментировало распад ДРСМД

Страны НАТО заявили, что поддерживают укрепление контроля над вооружением после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), сообщает ФАН со ссылкой на совместное заявление членов Североатлантического альянса.

Из заявления следует, что страны продолжат поддерживать и укреплять контроль над вооружениями и следить за евроатлантической безопасностью.

При этом, страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД, которое в итоге и привело договор к распаду.

Ранее МИД объявил об официальном прекращении действия ДРСМД.