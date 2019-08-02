В Совфеде прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров прокомментировал введение второго пакета санкций США против России, сообщает «Комсомольская правда».

Джабаров заявил, что данные меры никак не повлияют на нашу страну. По его словам, Россия — самодостаточная страна, которая научилась жить с подобными трудностями.

«Мы научились нормально выживать в таких условиях», — заявил зампред.

Причину введения нового пакета санкций он назвал полной глупостью.

Политик подытожил, что «пик русофобии уже пройден» и на мировой политической арене прослеживается улучшение отношения к России. В заключении он сказал, что наша страна всегда открыта и готова к сотрудничеству.

Ранее США ввели новые санкции против РФ по делу Скрипалей.