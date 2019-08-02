Рябков прокомментировал ситуацию с ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИДа заявил, что Россия не позволит никому с ней говорить на языке давления, силы и прессинга.

Он отметил, что решение США о выходе из договора негативным образом скажется на мировой безопасности.

По его мнению, выход из ДРСМД нацелен на слом важных договоренностей в сфере вооружения со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что названа дата выхода США из ДРСМД.