Контактная группа договорилась о разминировании возле моста в Станице Луганской

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Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в... Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в...
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в...
РИА «Новости»

Контактная группа, состоящая их трех сторон, договорилась с 1 августа в рамках урегулирования ситуации на Донбассе начать разминирование территорий рядом с мостом в Станице Луганской. Об этом информирует УНИАН.

Сообщается, что украинская сторона уже предоставила свои предложения по ремонту моста.

Как уточняется, до старта работ на территориях возле этого объекта должны убрать блокпост и символы квазиобразований незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

Также отмечается, что в станице Луганской демонтируют фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской закончилось разведение сторон и военной техники.