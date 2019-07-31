Контактная группа договорилась о разминировании возле моста в Станице Луганской
close
Контактная группа, состоящая их трех сторон, договорилась с 1 августа в рамках урегулирования ситуации на Донбассе начать разминирование территорий рядом с мостом в Станице Луганской. Об этом информирует УНИАН.
Сообщается, что украинская сторона уже предоставила свои предложения по ремонту моста.
Как уточняется, до старта работ на территориях возле этого объекта должны убрать блокпост и символы квазиобразований незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
Также отмечается, что в станице Луганской демонтируют фортификационные сооружения.
Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской закончилось разведение сторон и военной техники.