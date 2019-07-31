Контактная группа договорилась о разминировании возле моста в Станице Луганской

Контактная группа, состоящая их трех сторон, договорилась с 1 августа в рамках урегулирования ситуации на Донбассе начать разминирование территорий рядом с мостом в Станице Луганской. Об этом информирует УНИАН.

Сообщается, что украинская сторона уже предоставила свои предложения по ремонту моста.

Как уточняется, до старта работ на территориях возле этого объекта должны убрать блокпост и символы квазиобразований незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

Также отмечается, что в станице Луганской демонтируют фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что в районе Станицы Луганской закончилось разведение сторон и военной техники.