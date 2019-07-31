Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал «ужасным». Об этом сообщают украинские СМИ.

Изделие весит 2,5 килограмма, его высота составляет 23 сантиметра. Кроме того, на копии Зеленского был алый поцелуй от автора-жительница Винницы.

Как отмечается, лидеру страны хотели пытались вручить подарок во время его рабочей поездки в Черкассы. Однако, увидев его, Зеленский категорически отказался принимать подарок.

«Это ужас... Не надо мне это передавать... Мне не нужно», — воспротивился Зеленский.

Ранее сообщалось, что золотые бюсты Зеленского начали продавать против его воли.