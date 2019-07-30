Представитель Гуайдо заявил о готовности к встрече с Лавровым

Представитель лидера оппозиции Венесуэлы в США Карлос Веккьо заявил, что готов к встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости»

Отвечая на вопрос, готов ли он к встрече с главой российского дипломатического ведомства, она заявил, что открыт к встрече со всеми, чтобы найти мирное решение для своей страны.

Представитель Гуайдо заявил, что Венесуэла хотела бы строить отношения с Россией на основе взаимопонимания.

Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы согласилась принять участие во встрече с правительством республики.