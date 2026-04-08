Мошенники заставили подростка отдать 6,7 млн рублей пострадавшей от них девушке

19-летняя девушка помогла мошенникам обокрасть липчанку после того, как сама пострадала от них. Об этом сообщает управление МВД по региону.

16-летнюю школьницу убедили в необходимости задекларировать все деньги и ценности, которые были дома. После «дистанционного обыска» она передала найденное 19-летней жертве мошенников. Последняя отдала их другому курьеру аферистов.

Девушка попалась на крючок аферистов после того, как поверила во взлом своего аккаунта на «Госуслугах». Неизвестные якобы завладели ее счетом и смогли получить крупную сумму, пользуясь им.

Чтобы не получить уголовное наказание, пострадавшая согласилась работать «внештатным сотрудником ФСБ». В рамках своих «обязанностей» она забрала у подростка украшения и валюту на сумму 6,7 млн рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают других причастных к махинации лиц.

