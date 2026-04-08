Овечкина номинировали на награду НХЛ, которую никогда не получали россияне

Овечкин стал номинантом на приз «Билл Мастертон Трофи»

«Вашингтон Кэпиталз» выдвинул российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в качестве претендента на «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщает Daily Faceoff.

Члены Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) ежегодно вручают награду игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое мастерство и верность хоккею. Российские хоккеисты никогда не выигрывали данную награду.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 78 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».