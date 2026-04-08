На Украине заявили о планах России создать буферную зону у Приднестровья

В планах России якобы есть пункт о создании буферной зоны в Винницкой области Украины, со стороны Приднестровской Молдавской Республики. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Павел Палиса.

«У них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксированы у них планы такого характера», — отметил Палиса, подчеркнул, что украинцам «не стоит паниковать».

Замглавы офиса Зеленского также рассказал, что, с точки зрения Украины, основное внимание российской армии в 2026 году будет сосредоточено на Донбассе. Также «при благоприятных условиях» российская армия будет «наращивать усилия» в Запорожской и Днепропетровской областях, считает Палиса.

Киев уверен, что в планах российских войск якобы «остается» создание буферных зон в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Палиса отметил, что ВС РФ также намерены «создать условия» для захвата Запорожья и Херсона, а также «в долгосрочной перспективе» взять под контроль Николаевскую и Одесскую области.

Также в интервью Палиса заявил, что условий для перелома конфликта на Украине не наблюдается ни у одной из сторон.

В апреле главком ВСУ Александр Сырский сказал, что Россия якобы намерена создать «буферную зону» в Днепропетровской области.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в 2026 году продолжат обеспечивать безопасность приграничных районов государства. Также в конце года Путин отмечал, что ВС РФ будут последовательно решать задачу создания и расширения буферных зон.

