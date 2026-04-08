В Иране впервые заявили о нарушении перемирия

МИД Ирана впервые заявил о нарушении перемирия со стороны Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с командующим армии Пакистана нарушение Израилем перемирия в Ливане и Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского внешнеполитического ведомства.

«Обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане», — сказано в заявлении ведомства.

В МИД Ирана также заявили, что стороны отметили важность дальнейшей координации.

8 апреля армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

