Бывший муж Бузовой отправился на помощь в Дагестан

tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж Ольги Бузовой, экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приехал в Махачкалу.

Тарасов помогает жителям Дагестана, пострадавшим при наводнении. К примеру, он вместе с группой друзей подарил генераторы жителям деревень. Также он вместе с движением «Здоровое Отечество» помогал устранять последствия наводнения — расчищал дворы от мусора и грязи. К нему присоединились певец Shami и боец смешанных единоборств Али Багаутинов.

«Чужой беды не бывает, поэтому мы стараемся быть рядом», — заявил Багаутинов.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тысяч абонентов.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

Ранее Боня пожертвовала миллион рублей на помощь жителям Дагестана.

 
