Коростелев рассказал, доволен ли своим выступлением на Олимпиаде

Коростелев: «ехал на Олимпиаду за медалью, а уехал без нее»

Савелий Коростелев в интервью «Газете.Ru» признался, что надеялся завоевать медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Но даже несмотря на то, что ему это не удалось, он все равно положительно оценивает свое выступление.

«Скорее доволен, чем нет. Все-таки для дебюта, для тех условий, в которых мы были, я считаю четвертое место достаточно достойным (Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне; один из обогнавших его соперников — француз Матис Делож — случайно срезал трассу, за что был наказан желтой карточкой, но не дисквалифицирован. — «Газета.Ru»). Все-таки я ехал на Олимпийские игры, чтобы заработать медаль, а уехал без нее, поэтому осадочек имеется. Но понятно, чего ждать на следующей Олимпиаде», — сказал лыжник.

Также он рассказал, остался ли осадок от того, что была отклонена апелляция на нарушение правил со стороны Деложа?

«Скорее, от нереализованного своего потенциала. А то, что Деложа не дисквалифицировали, считаю, было в рамках правил, так что переживаний нет», — заключил Савелий.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

