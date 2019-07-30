Обвиненный в расизме депутат стал новым советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свои новым советником владельца сети медицинских клиник Михаила Радуцкого, оскандалившегося своими заявлениями о генетических особенностях лечения различных рас, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского. В документе говорится о назначении Радуцкого на должность вне штата.

Уточняется, что Михаил Радуцкий является основателем нескольких медицинских клиник «Борис» и депутатом от партии «Слуга народа».

До этого появилась информация о возможном назначении Радуцкого на должность министра здравоохранения.

Ранее Радуцкого уличили в расизме.