Соратник Зеленского назвал способ возвращения Крыма

Постоянный представитель украинского лидера в Крыму Антон Кориневич нашел способ возвращения в состав Крымского полуострова в состав Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его мнению, для начала киевские власти должны вынести обсуждение этого вопроса на международную площадку, которую еще необходимо создать.

Кориневич отметил, что в переговорах могут принять участие страны, которые гарантировали безопасность Украине, а именно британская и американская стороны. Он добавил, что к переговорам по данному вопросу могут подключиться ФРГ и Франция, поскольку они принимают участие в решении вопроса с Донбассом.

Представитель Зеленского в Крыму подчеркнул, что принимать участие в обсуждении вопроса присоединения Крыма может и Турция, однако сначала Украине необходимо выступить с такой инициативой.

Он уточнил, что в первое время существования площадка сможет обойтись и без участия России.

Кориневич также в качестве способа возвращения полуострова назвал санкционное давления на компании, помогающие строить Крымский мост.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.