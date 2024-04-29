В Китае отреагировали на угрозы США наложить санкции за торговлю с РФ

Соединенные Штаты не должны нарушать право Китая вести торговлю с кем бы то ни было, включая Россию, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Дипломата цитирует ТАСС.

«Право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться», — подчеркнул Цзянь.

Он добавил, что КНР невозможно назвать стороной украинского конфликта, так как республика не пыталась извлечь из него выгоду и «не подливала масла в огонь» в отличие от западных стран.

Так Цзянь прокомментировал недавнее выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию. Он напомнил, что Штаты уже ввели масштабные санкции против КНР и готовы предпринять новые меры, если ситуация не изменится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о строительстве американских военных баз на островах вокруг Китая.