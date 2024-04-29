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В Краснорярском крае медведь прыгнул на проезжавший мимо автомобиль

В Красноярском крае медведь прыгнул на автомобиль и выбил головой стекло

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«Взгляд Инфо»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Взгляд Инфо»

Медведь нападает на машины в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд. Инфо» со ссылкой на местных жителей.

«Сегодня ночью в районе мусорной свалки между Кордово и Журавлево косолапый прыгнул на автомобиль прямо на дороге. Разбил головой со стороны водителя стекло, а также вырвал зеркало. Мы поехали побыстрее, он уже на дороге был, видать, побоялся догонять», - рассказали участники событий, уточнив, что все остались целы.

Отмечается, что компания на автомобиле на обратном пути поехала той же дорогой - но хищника больше не встретила.

До этого в Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске самокатчик расправился с мужчиной, угрожавшим соседям отверткой.

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