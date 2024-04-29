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Солдаты ВСУ признали превосходство российских военных

El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство России на Авдеевском направлении

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении признали превосходство российской военных. Об этом пишет El Pais.

«Они становятся все лучше и лучше…», — заявил один из военных. В материале отмечается, что ВС РФ показали повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане.

Издание приводит слова командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который отметил, что особенное беспокойство альянса вызывает скачок, сделанный Россией в сфере вооружений.

До этого экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что страны Запада «катастрофически недооценили Россию и выбрали глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева».

27 апреля журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что российские солдаты сразу же уничтожают западную технику при ее появлении в зоне украинского конфликта. По его словам, бойцы ВС РФ стараются ликвидировать оружие США и их союзников до того, как оно попадет в руки адресата.

Ранее австрийский полковник заявил, что нехватка войск грозит ВСУ «эффектом домино».

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