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Россияне стали втрое чаще брать ипотеку на строительство частных домов

За прошедший год интерес россиян к ипотеке на строительство жилья вырос втрое

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Shutterstock

За последний год интерес россиян к покупке загородного жилья вырос примерно на треть, а спрос на строительство частных домов увеличился почти в три раза. Об этом пишет RT.

Кроме того, с конца марта в России начал ощутимо увеличиваться спрос на дачные участки и готовые дома. Как уточняют специалисты, возросший спрос связан с увеличением числа доступных кредитов в данной сфере.

В первую очередь, речь идет о программе сельской ипотеки, она позволяет оформить заем для приобретения жилья по ставке до 3% годовых.

До этого сообщалось, что Минфин РФ обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высоким доходом. Как отметил замминистра финансов Иван Чебесков, речь пойдет о россиянах с высоким уровнем дохода, например 500 тысяч в месяц.

Чебесков добавил, что в правительстве также обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.

Ранее сообщалось, что льготные условия по семейной ипотеке скоро могут измениться.

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