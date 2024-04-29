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В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение: будьте осторожны

В Херсонской области ожидаются сильный ветер, ливень и град

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Херсонской области 29 и 30 апреля объявлено штормовое предупреждение. Об ухудшении погодных условий со ссылкой на данные Северо-Кавказского гидрометцентра сообщает Telegram-канал региональной администрации.

Синоптики прогнозируют в области сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий жителей призывают соблюдать элементарные правила безопасности. При усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий, находиться в помещениях. Обратить особое внимание на детей, не оставлять их без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону экстренных служб 112.

29 апреля штормовое предупреждение объявлено также в Краснодарском крае. В регионе ожидаются сильный ветер до 23 м/с, ливень и град.

27 апреля синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале мая.

Ранее стало известно, какие регионы России оказались не готовы к сезону лесных пожаров.

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