В «Коррозии металла» уточнили сообщения о коме барабанщика после рейда ОМОНа

Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун не впадал в кому после рейда силовиков, рассказал один из участников группы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам музыканта, находившегося на сцене во время разгона ОМОНом концерта в нижегородском клубе «Ненависть», информация про кому была вброшена лидером группы Сергеем Троицким для привлечения внимания. Троицкий посчитал действия силовиков слишком жесткими и написал в соцсетях, что «барабанщик Марк находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни».

Музыкант согласен с тем, что задержание было жестким.

«Мы что, террористы? У нас было оружие? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем смысл такой жестокости?» — сказал он.

Директор группы Мария Рунова рассказала, что у нее диагностировали сотрясение мозга, кроме того, один из организаторов концерта получил ушиб пальца.

Гитаристы «Коррозии металла» и Сергей «Паук» Троицкий были оштрафованы нижегородским судом на 1 тысячу рублей за пропаганду либо демонстрацию нацистской символики. После этого Троицкий заявил о приостановке деятельности группы.

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