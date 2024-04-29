Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Коррозии металла» уточнили сообщения о коме барабанщика после рейда ОМОНа

Baza: барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков

close
100%
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/VK

Барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун не впадал в кому после рейда силовиков, рассказал один из участников группы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам музыканта, находившегося на сцене во время разгона ОМОНом концерта в нижегородском клубе «Ненависть», информация про кому была вброшена лидером группы Сергеем Троицким для привлечения внимания. Троицкий посчитал действия силовиков слишком жесткими и написал в соцсетях, что «барабанщик Марк находится в коме после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни».

Музыкант согласен с тем, что задержание было жестким.

«Мы что, террористы? У нас было оружие? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем смысл такой жестокости?» — сказал он.

Директор группы Мария Рунова рассказала, что у нее диагностировали сотрясение мозга, кроме того, один из организаторов концерта получил ушиб пальца.

Гитаристы «Коррозии металла» и Сергей «Паук» Троицкий были оштрафованы нижегородским судом на 1 тысячу рублей за пропаганду либо демонстрацию нацистской символики. После этого Троицкий заявил о приостановке деятельности группы.

Ранее в Лувре захотели перенести «Мону Лизу» в подвал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами