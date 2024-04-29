Стала известна позиция «Спартака» по Слишковичу

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича в качестве полноценного руководителя команды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу. При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», — указано в сообщении.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как из команды в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин заявил о прогрессе «Спартака» при новом тренере.