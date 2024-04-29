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В ВСУ заявили о нехватке запчастей для ремонта западной техники

В ВСУ заявили, что Украине не хватает запчастей для ремонта западной техники

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Alina Smutko/Reuters

Украине не хватает запчастей для ремонта западной техники. Об этом заявил заместитель комбата 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер в интервью изданию «Украинская правда».

Он рассказал, что из десяти машин может ездить только пять из-за отсутствия гусениц.

«Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например: есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новая модернизация – М113 G4 – она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 – ждут своего лучшего времени», — сказал Онуфер.

Военный отметил, что технику, после поражения, часто разбирают и используют как донора для других боевых машин.

По его словам, сначала их не трогали, так как ждали новых гусениц от союзников, однако потом командование ВСУ осознало, что ждать слишком долго, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды, и собирать из трех нерабочих одну рабочую.

Онуфер также назвал проблемой то, что описания поставленной Украине техники сделаны на иностранных языках из-за чего были случае, когда украинские военные что-то ломали, нажимая не на те кнопки.

До этого сообщалось, что ВС России захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams.

Ранее в Великобритании заявили о непоследовательности в словах главкома ВСУ Сырского.

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