Россиян предупредили, без какого знака не стоит покупать кулич в магазине

Чтобы выбрать качественный и вкусный пасхальный кулич в магазине, нужно обратить внимание на несколько факторов. О них «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

По словам эксперта, важно понимать, что не существует единой рецептуры и тем более ГОСТа на куличи. Каждый производитель применяет свою технологию.

«В любом случае на этикетке должны быть указаны состав, производитель, дата изготовления, сроки и условия хранения и Единый знак обращения на рынке (ЕАС). Без последнего кулич лучше не покупать — нет гарантии его качества и следовательно, безопасности для потребителя», — объяснил Бурматнов.

Он отметил, что правильный кулич сбалансирован по размеру и весу.

«Если изделие большое, но при этом слишком легкое, скорее всего, оно изготовлено по ускоренной технологии, с добавлением большого количества разрыхлителя и стабилизаторов. Если кулич, наоборот, небольшой, но тяжелый, то вероятнее всего он не пропечен. Также важно понимать, что качественный кулич изготавливается из довольно дорогих ингредиентов, следовательно, он не может стоить слишком дешево», — подчеркнул специалист.

Обычно куличи хранятся дольше хлеба за счет большого количества сахара и масла в составе. На прилавках можно увидеть куличи с разными сроками хранения: от одной недели до восьми месяцев. Куличи с относительно натуральным составом могут храниться до 15 суток.

«Хранить кулич лучше в соответствии с рекомендациями на этикетке, причем в заводской упаковке. Домашние куличи лучше употребить в течение трех дней с момента выпекания», — резюмировал эксперт.

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