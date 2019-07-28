Борис Джонсон поклялся провести Brexit к намеченному сроку

Британский премьер Борис Джонсон поклялся, что успеет вывести страну из ЕС к намеченному сроку, то есть до 31 октября 2019 года. Об этом пишет The Sunday Times.

В настоящее время Джонсон уже создал «военный кабинет» с группой министров, на которых возложена задача проведения Brexit «любыми возможными средствами».

По словам координатора подготовительной работы по сделке Майкла Гоува, Джонсон может вывести страну из Евросоюза без сделки.

Джонсон будет принимать каждое решение по политике Brexit с командой из шести старших министров — все они не поддерживают идею сделки, добавил Гоув.

Ранее сообщалось, что британцы протестуют против политики Джонсона.