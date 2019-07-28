В Грузии завершился митинг за сближение с Россией

На Европейской площади в Батуми завершился митинг, на котором жители потребовали наладить связи с российской стороной. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Как стало известно, акцию провели лидеры одной из партий страны. Собравшиеся требовали, чтобы в стране улучшили уровень жизни, перестали ссориться с Москвой и наладили отношения с россиянами.

«Мы должны начать прямой диалог с... Москвой», — скандировали жители.

Как отмечается, лидеры партии пообещали вновь выйти на улицы с требованиями, если их не исполнят, в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жители Батуми вышли на улицы с требованием наладить отношения с Россией.