Путин и Макрон встретятся на Лазурном берегу

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Французский президент Эммануэль Макрон огласил детали встречи с президентом России Владимиром Птуиным. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что французский лидер выразил готовность принять Путина 19 августа.

Уточняется, что встреча должна будет пройти в форте Брегансон, на Лазурном берегу.

Ранее Путин обсудил с Макроном будущие контакты. Президент России пригласил коллегу из Франции на торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ, которые пройдут в мае следующего года.