Путин и Макрон встретятся на Лазурном берегу
Французский президент Эммануэль Макрон огласил детали встречи с президентом России Владимиром Птуиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Отмечается, что французский лидер выразил готовность принять Путина 19 августа.
Уточняется, что встреча должна будет пройти в форте Брегансон, на Лазурном берегу.
Ранее Путин обсудил с Макроном будущие контакты. Президент России пригласил коллегу из Франции на торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ, которые пройдут в мае следующего года.