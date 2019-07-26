«Путин бы это одобрил»: WP о выступлении Трампа на фоне двуглавого орла

На студенческом саммите организации Turning Point USA президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания, когда был запечатлен на фоне официальной печати с двуглавым орлом и клюшками. The Washington Post замечает, что таким образом пошутили над пристрастием лидера к гольфу и его связями с Россией.

Отмечается, что Белый дом и Turning Point USA не знают о том, каким образом это изображение оказалось на экране, однако сотрудник, который проецировал печать, был уволен. Пресс-секретарь сочла ошибка недопустимой и связала ее с поспешным поиском печати в интернете. При этом подлинная печать присутствовала, когда глава государства поднимался на сцену и выступал за кафедрой. В Белом доме не видели печать до появления на экране. В Turning Point USA назвали произошедшее «одномоментным промахом» и подчеркнули, что не знают, кто мог такое совершить. Представитель организации заверил, что ошибка была непреднамеренной.

По мнению бывшего главного юриста по вопросам этики Ричарда Пейнтера, Белый дом, как правило, заранее уведомлен о тех изображениях, которые будут демонстрироваться на экране. Он объяснил произошедшее беспечностью. Профессор права в Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе Кэтлин Кларк была озадачена инцидентом.

«Кто-то из Turning Point троллит Трампа? Думаю, Путин бы это одобрил», — отметила Кларк. Она добавила, что в произошедшее трудно поверить.