В Раду прошли пять партий по итогам подсчета 100% голосов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила обработку 100% бюллетеней с досрочных выборов в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно полученным результатам, в парламент страны прошли пять партий, в числе которых партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%), «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко (13,05%), «Батькивщина» бывшего премьера страны Юлии Тимошенко (8,18%), партия экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%), а также «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).

Ранее глава партии «Слуга народа» и кандидат в народные депутаты Дмитрий Разумков сообщил, что первое заседание Верховной рады IX созыва запланировали провести в конце августа, либо в начале сентября.