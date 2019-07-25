Соловьев заявил, что обида Зеленского на Путина усилилась

Обида президента Украины Владимира Зеленского на президента РФ Владимира Путина стала еще сильнее после отправки им поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в своемтвиттере.

Российский президент поздравил Джонсона сразу после инаугурации. Однако в мае Путин не поздравил Зеленского с победой в президентской гонке на Украине. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит украинского лидера лишь с первыми успехами в нормализации ситуации в Донбассе, а также с улучшением отношений между странами.

Ранее Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду.