Зеленский попросил уволить Кличко

В офисе президента Украины Владимира Зеленского инициировали увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщает «Strana.ua» со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, в камбин поступило письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко от главы офиса Андрея Богдана. Оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Отмечается, в письме сказано, что с приходом нового президента нужно менять чиновников и мэров.

23 июля Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины по подозрению в махинациях с землей.