Путин попал на обложку американского Newsweek

Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek. Изображение с российским лидером опубликовали в твиттере издания.

Обложку с изображением Путина сопроводили подписью: «Можем ли мы помешать ему взломать наши выборы и подорвать нашу демократию?».

Кроме того, в посте в твиттере говорится о том, что Россия использует классическую стратегию холодной войны, чтобы подорвать веру американцев в президентские выборы 2020 года.

Ранее американский журнал Time поместил на обложку нового номера Путина и его «тайный» план.