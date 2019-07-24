Мэй попрощалась с постом

Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй выступила с прощальной речью.

«Быть премьер-министром — это большая честь. Спасибо, что поверили в меня и дали мне возможность служить вам», — заявила Мэй.

По ее словам, еще многое предстоит сделать, так как Brexit должен быть закончен наилучшим для Великобритании образом.

Она пожелала удачи заступающему на пост Борису Джонсону.

В конце речи она поблагодарила своего мужа Филиппа.

Это выступление стало для нее последним на посту премьер-министра.