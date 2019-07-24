Россия открестилась от обвинения ФБР

Замминистра российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона категорически не согласна с обвинениями, выдвинутыми главой ФБР Кристофером Реем о вмешательстве страны в выборы США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих вину России.

Однако он отметил, что Москва будет внимательно следить за выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее ФБР обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.