Россия открестилась от обвинения ФБР
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Замминистра российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона категорически не согласна с обвинениями, выдвинутыми главой ФБР Кристофером Реем о вмешательстве страны в выборы США. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рябкова, в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих вину России.
Однако он отметил, что Москва будет внимательно следить за выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Ранее ФБР обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.