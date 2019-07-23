У Зеленского отреклись от минских соглашений

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны ЛНР И ДНР. Сообщает ТАСС.

По его словам, ни о какой амнистии для боевиков, которые совершили военное преступление, не может идти речь ни на Украине, ни за рубежом

При этом Разумков выступил за сохранение перемирия на востоке Украины.

Своим заявлением лидер «Слуги народа» нарушил один из ключевых пунктов минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Разумков рассказал о коалиционном соглашении.