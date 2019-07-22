ЦИК не станет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в МГД

Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. Об этом заявила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.

«Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд.

Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются - кто кого», - сказала она в интервью радиостанции «Коммерсант FM», отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно федеральному законодательству, перепроверка подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, может быть проведена только по решению суда, напоминает ТАСС.