Порошенко рассказал, с кем готов объединиться

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в парламенте со всеми политическими объединениями, выступающими за европейский курс Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, он хочет совместить усилия с другими политиками, чтобы Украина получила полноценное членство в Европейском союзе и НАТО.

Петр Порошенко также заявил, что для него идейно близка партия Святослава Вакарчука «Голос».

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал предложение Вакарчуку по коалиции.