Посольство прояснило данные о смерти главы Туркмении

Посольство Туркмении отреагировало на публикации СМИ, сообщившие о кончине лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает ТАСС.

Диппредставительство назвало данные публикации безусловной ложью.

В то же время, президент по прежнему не появился на публике. СМИ сообщили, что его не видели в течение 10 дней.

Ряд источников сообщил, что Гурбангулы Бердымухамедов умер во время отпуска.

Местный оппозиционный Youtube-канал сообщил, что президент скончался 20 июля.