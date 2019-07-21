Посольство прояснило данные о смерти главы Туркмении
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Посольство Туркмении отреагировало на публикации СМИ, сообщившие о кончине лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает ТАСС.
Диппредставительство назвало данные публикации безусловной ложью.
В то же время, президент по прежнему не появился на публике. СМИ сообщили, что его не видели в течение 10 дней.
Ряд источников сообщил, что Гурбангулы Бердымухамедов умер во время отпуска.
Местный оппозиционный Youtube-канал сообщил, что президент скончался 20 июля.