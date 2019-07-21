Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах

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Лидер партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков прилюдно поспорил со старушкой, которая подошла к нему на избирательном участке. Инцидент попал на видео, которое опубликовал 24 канал на YouTube-канале.

Как отмечается, женщина внезапно подошла к Разумкову, когда он бросал свой бюллетень в урну. Пенсионерка начала яро критиковать политика. Она пожелала Разумкову, чтобы его партию не постиг такой успех, как Владимира Зеленского на президентских выборах. После этого лидер партии стал с ней спорить.

Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он «играет под дудку России». Политик не согласился с ее словами. После этого пенсионерка вновь начала говорить о роли Разумкова на президентских выборах.

Заключая, пенсионерка пожелала политику не сыграть, как на первых выборах.

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