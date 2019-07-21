Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, кого он видит на посту премьер-министра страны. Об этом сообщает «112 Украина».

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины. Он отметил, что хочет видеть на посту украинца, который никогда не был ни премьером, ни спикером Рады, ни лидером какой-нибудь фракции.

«Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что некоторые участники выборов видят себя на месте премьера, но им не понравится то, какие критерии для получения поста были сказаны.

анее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную Раду начались на Украине.

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