Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в... Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
РИА «Новости»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, кого он видит на посту премьер-министра страны. Об этом сообщает «112 Украина».

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины. Он отметил, что хочет видеть на посту украинца, который никогда не был ни премьером, ни спикером Рады, ни лидером какой-нибудь фракции.

«Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что некоторые участники выборов видят себя на месте премьера, но им не понравится то, какие критерии для получения поста были сказаны.

анее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную Раду начались на Украине.

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