Зампред сахалинского правительства уволили из-за драки в кафе

Врио глава Сахалинской области Валерий Лимаренко уволил зампредседателя правительства региона Кирилла Подберезного за то, что тот был участником драки в одном из кафе Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в Сети появилась информация, что пьяный мужчина в кафе устроил драку. Он избил других посетителей. Одним из участников был Подберезный.

По словам Лимаренко, чиновники такого уровня должны показывать высокие моральные качества.

Стоит отметить, что Подберезный получил свою должность, когда выиграл в региональном конкурсе по подбору кадров «Команда Сахалинской области».