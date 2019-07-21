В «Слуге народа» рассказали, чего ждут от выборов

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, чего остальные члены партии ждут от проходящих на Украине досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду на хорошие результаты выборов.

Разумков допускает, что может занять место председателя Верховной Рады.

Депутат отметил, что на президентских выборах высокий результат был у украинского главы Владимира Зеленского, и отметил, что ждет «неплохой результат для партии на текущих выборах.

Он подчеркнул, что говорить о предстоящих должностях рано, поскольку распределение будет проходить профессионально.

Ранее сообщалось, что сфальсифицировать выборы попытались на Украине.