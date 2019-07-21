Досрочные выборы в Верховную Раду начались на Украине
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По всей Украине стартовали досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что в МВД Украины ожидают явку в 50%.
По данным ЦИК, в выборах примут участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Кроме того, избирательные участки будут работать до 20.00 по мск.
Уточняется, что голосование будет проходить почти на 30 тыс. участках. Каждый пришедший избиратель получит по два бюллетеня: с наращиванием партий и ФИО кандидатов.
«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что в посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду.