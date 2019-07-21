Досрочные выборы в Верховную Раду начались на Украине

По всей Украине стартовали досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что в МВД Украины ожидают явку в 50%.

По данным ЦИК, в выборах примут участие 24 партии и 3,22 тыс кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Кроме того, избирательные участки будут работать до 20.00 по мск.

Уточняется, что голосование будет проходить почти на 30 тыс. участках. Каждый пришедший избиратель получит по два бюллетеня: с наращиванием партий и ФИО кандидатов.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что в посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду.