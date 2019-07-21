МИД: присутствие компаний из России в Венесуэле расширится
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, передает РИА «Новости».
Отмечается, что российский дипломат будет находиться на территории страны с 20 по 22 июля. Встреча с главой государства состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Также Рябков увиделся с венесуэльским вице-президентом Делси Родригес.
«Мы также обсудили все стороны нашего двустороннего сотрудничества и инициативы в этой сфере, в том числе торговлю», — заявил Рябков.
Он уточнил, что речь шла о расширении присутствия компаний из России в таких сферах, как фармацевтика, машиностроение, добывающая промышленность и машиностроение.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией.