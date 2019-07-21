В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду
В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени. Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что порча бланков произошла, так как на них была по ошибке использована печать с президентских выборов. Украинская сторона приняла необходимые меры, поэтому накануне на избирательный участок были доставлены новые бюллетени.
«Голосование произойдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00», — заявили в посольстве Украины на территории страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан страны о том, что во время проведения выборов в Верховную Раду возможно появление множества аферистов.