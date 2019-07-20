Лукашенко устроил большую амнистию к 75-летию освобождения Белоруссии
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Белорусский лидер Александр Лукашенко поставил подпись под законом «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера республики.
Согласно документу, от уголовного наказания освободят около 6 тысяч осужденных, в том числе 2 тысячи человек, находящихся в тюремном заключении.
Как отмечается, данный закон приняли в честь знаменательной даты и для реализации принципа гуманизма.
Однако в документе говорится, что людей освободят за преступления, которые не относятся к тяжким или особо тяжким.