Путин назвал причину ненависти к России на Украине

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном назвал причины возникновения ненависти к России на Украине. Об этом сообщает

Стоун задал вопрос, есть ли по мнению российского главы причины ненависти на Украине к русским.

Путин заявил, что негативную ситуацию спровоцировали события на Украине, связанные с госпереворотом.

Президент России отметил, что на положение повлияла и пропаганда украинских властей, которые «выставляют Россию виновницей» последовавших трагических событий.

Ранее сообщалось, что Путин не заметил изменений на Украине при украинском лидере Владимире Зеленском.